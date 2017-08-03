В Москве проходит благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому"

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В столичном регионе на этой неделе стартовала ежегодная Всемирная благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому", которая продлится до следующего вторника.

В столице проходит благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому". Получить бесплатную консультацию и все необходимые рекомендации по вопросам зрения могут все желающие в офтальмологических клиниках Москвы и Подмосковья, сообщает "ТВ Центр".

Акция проводится с 2000 года и посвящена памяти великого российского офтальмолога Святослава Федорова. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.