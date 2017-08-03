В Москве мужчина с топором укусил сотрудника Росгвардии

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего прохожим топором. Подозреваемый задержан. В ходе задержания он оказывал активное сопротивление и укусил за руку одного их сотрудников Росгвардии.

В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим топором. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Академика Комарова. Мужчина с топором в руках угрожал прохожим расправой. Информация об этом поступила в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии.

"Сотрудниками вневедомственной охраны были предприняты меры к задержанию агрессивного гражданина, однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из сотрудников правопорядка за руку", - сообщили в ведомстве.

Мужчину удалось обезвредить. Он доставлен в ОМВД по району Марфино. Выяснилось, что 42-летний задержанный ранее привлекался к уголовное ответственности.

"Сотруднику вневедомственной охраны оказана первая медицинская помощь", - отметили в Росгвардии.