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Скрытые барельефы с изображением доярки и свинарки нашли при реставрации павильона на ВДНХ. Они украшали стену с 1954 по 1969 года, а затем их заложили кирпичной кладкой.

На ВДНХ нашли скрытые барельефы с изображением доярки и свинарки и урожаем фруктов, овощей и злаковых культур, передает "ТВ Центр". Находку обнаружили в павильоне «Химия» во время реставрационных работ на фасадах.

Барельефы были заложены кирпичной кладкой. Они украшали стену здания с 1954 по 1969 годы. Проектировщики были уверены, что барельефы полностью уничтожены и их придется восстанавливать с нуля. Но оказалось, что они в хорошем состоянии. После реставрации их смогут увидеть посетители.