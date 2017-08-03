Песков заявил о намерении России отстаивать свои интересы в связи с санкциями

Теги: Политика сша песков санкции россия

Россия намерена отстаивать свои интересы в связи с санкциями США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это ни у кого не должно вызывать сомнений. Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева об объявлении нашей стране полноценной торговой войны.

Россия будет отстаивать свои интересы в связи с санкциями со стороны США. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что в результате действий США России была объявлена "полноценная торговая война", в связи с чем предстоят длительные выяснения отношений в судах и международных органах.

"Я не вижу необходимости и не имею полномочий комментировать каким-то образом заявления председателя правительства. Но то, что Россия будет отстаивать и защищать свои интересы, это ни у кого, естественно, не должно вызывать сомнений", - сказал Песков.