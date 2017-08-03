Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка на озере в Балашихе

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка на озере в Балашихе. Семилетний мальчик утонул, не удержавшись на деревянном мостике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По факту гибели семилетнего ребенка на озере в Балашихе проводится проверка. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по Московской области.

"Следственным отделом по Балашихе незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Информация о гибели семилетнего мальчика поступила в полицию накануне вечером. Ребенок погиб на озере недалеко от улицы Малая Прудовая в Балашихе. Мальчик катался на велосипеде со своим другом. Доехав до озера дети остановились на деревянном мостике и опустили ноги в воду, однако один из них не удержался, упал в воду и утонул.