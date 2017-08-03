Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Бурятии

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Массовое отравление - на туристической базе в Бурятии, где проходил танцевальный фестиваль. Госпитализированы более 70 человек, большинство из которых дети. Сейчас туркомплекс закрыт. Возбуждено уголовное дело.

Под покровом ночи, используя лишь фонарик, группа товарищей пробирается по лесным тропам с пакетами в руках. Другого способа выжить на этой турбазе больше нет. Кафе "Байкал" закрыто. Согласно надписи, по техническим причинам. Но на самом деле из-за серьезного ЧП. Счет отравившихся в нем взрослых и детей идет на десятки. Одни отдыхали давно, другие приехали на танцевальный фестиваль. Организатор вместо веселого мероприятия весь день занималась эвакуацией участников. До сих пор не может понять, что случилось, передает "ТВ Центр".

"Нельзя курицу, нельзя рыбу. Поэтому питание было достаточно скромное - мясо, рис, картошка, гречка, супы. Я не знаю, как произошел этот сбой", - говорит Евгения Снятинская.

Тут же выясняется, что диета здесь особая, меню разнообразное. Не гречкой единой кормят и взрослых, и детей. Может, червяки здесь особо питательные, служат для наваристости, но либо они, либо недожаренные котлеты или еще какие-то особенности местной кухни привели к сильнейшему отравлению. В комнатах - следы рвоты, турбаза - в плотном кольце встревоженных родителей.

Минувшей ночью Роспотребнадзор провел на территории турбазы противоэпидемические мероприятия. Увидели и грязную посуду, и давно нестиранные полотенца. Первые же результаты анализов были неутешительными.

К счастью, в тяжелом состоянии никто из пострадавших сейчас не находится. Тем не менее, уже возбуждено уголовное дело.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".