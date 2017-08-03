Путин потребовал сократить число внеплановых проверок бизнеса

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Президент России Владимир Путин потребовал сократить количество и продолжительность внеплановых проверок предпринимателей. Глава государства отметил, что практически все внеплановые проверки проводятся без согласования с прокуратурой.

Президент России Владимир Путин потребовал сократить количество и продолжительность внеплановых проверок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы государства на совещании по реализации крупных проектов на Дальнем Востоке. Президент отметил, что внеплановые проверки лишь в 2-3% случаев согласовываются с прокуратурой.

"В этой связи считаю возможным ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей - не более 30% от количества плановых проверок за исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями", - сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание на излишнюю длительность проверок. По его словам, они длятся "бесконечно долго".

"Это надо прекратить! Срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками", - заявил Путин.