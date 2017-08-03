В Крыму появится памятник Фиделю Кастро

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В селе Оленевка в Крыму установят памятник кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Открытие монумента намечено на заключительный день фестиваля "Extreme Крым – 2017" в предстоящую субботу.

В крымском селе Оленевка установят памятник кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Об этом сообщает "Русская планета".

Открытие памятника намечено на заключительный день фестиваля "Extreme Крым – 2017" 5 августа. Зампред Совета министров республики Дмитрий Полонский отметил, что монумент будет состоять из нескольких элементов, главным из которых станет изображение Кастро.

Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. В связи с его кончиной на Кубе был объявлен девятидневный национальный траур.

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