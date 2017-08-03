Австралийские пожарные разделись ради помощи клинике дикой природы

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Австралийские пожарные разделись ради фотосессии с животными для благотворительного календаря. Вырученные от продажи средства передадут клинике дикой природы австралийского зоопарка.

Австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря. В фотосессии приняли участие животные, в том числе коалы и собаки, пишет Газета.ru.

Вырученные от продажи календарей средства передадут клинике дикой природы Зоопарка Австралии.

Календарь выходит с 1993 года. Ежегодно в конкурсе на право попасть на его страницы принимают участие сотни пожарных со всей страны. Некоторые специально тренируются ради участия в фотосессии.