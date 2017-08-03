Правила парковки чаще всего нарушают на Цветном бульваре

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Цветной бульвар, Пресненская набережная и Зеленый проспект в июле 2017 года стали лидерами по количеству нарушений правил парковки. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Так, с Цветного бульвара на спецстоянки АМПП было перемещено 298 машин-нарушителей.

В июле 2017 года москвичи и гости столицы чаще всего нарушали правила парковки на Цветном бульваре, Пресненской набережной и Зеленом проспекте. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на данные ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

С Цветного бульвара на спецстоянки АМПП (всего десять в Москве) было перемещено 298 машин-нарушителей. С Пресненской набережной – 277, а с Зеленого проспекта - 250 автомобилей.

Решение об эвакуации автомобиля принимается инспекторами ГИБДД либо МАДИ. Перемещение на спецстоянку осуществляют сотрудники АМПП. Более чем за три года работы городской службы эвакуации на спецстоянки перевезли более миллиона машин-нарушителей.

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