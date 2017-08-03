"Победа" снизит стоимость билетов и разрешит бесплатно летать с рюкзаками
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После вступления в силу нового закона об отмене бесплатного провоза багажа, лоукостер "Победа" снизит минимальную стоимость билетов с 999 рублей до 777 рублей и разрешит бесплатный провоз рюкзаков, если их размер будет вписываться в габариты ручной клади.
Авиакомпания-лоукостер "Победа" разрешит провозить рюкзаки в салоне самолета и снизит минимальную стоимость билета с 999 рублей до 777 рублей, сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков в интервью ТАСС.
Это заявление сделано на фоне принятия нового закона об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных авиабилетов. Право на бесплатную перевозку багажа останется только у покупателей недешевых, возвратных билетов.
Калмыков подчеркнул, что авиакомпания допускает, что ручная кладь может весить больше пяти килограмм, главное, чтобы она вписывалась в установленный размер. Проверять будут при помощи специального измерителя.
"Победа" также сообщила, что стоимость доплаты за провоз багажа будет снижена в два раза. Теперь провоз багажа весом 15 килограмм обойдется пассажиру в одну тысячу рублей, вместо 2,5 тысяч.
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