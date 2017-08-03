Путин предостерег "Газпром" от возведения "дворцов" на Дальнем Востоке

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Владимир Путин, выступая на совещании по реализации инвестиционных проектов в ДФО, попросил "Газпром" обойтись без возведения "дворцов". Президент отметил необходимость создания комфортных жилищных условий для семей работников, которые трудятся на крупных проектах в регионе, однако призвал все делать "без излишеств".

Владимир Путин призвал "Газпром" воздержаться от возведения "дворцов" при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Об этом, как передает РИА Новости, президент заявил, открывая совещание по вопросам реализации крупных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.

Президент отметил, что создание комфортных условий для семей работников, занятых в крупных проектах, является актуальным вопросом. Вокруг новых предприятий необходимо строить современные города и поселки, указал Путин.

"Но если это "Газпром", то здесь не должно быть никаких дворцов: здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований", - добавил глава государства.

Глава государства также заявил, что зачастую инвесторы возводят не только предприятия, но и вводят в строй жилье. При этом социальная инфраструктура строится за счет субсидий. По словам Путина, строительство социальных объектов может осуществляться как за счет инвесторов, так и передаваться на региональный уровень.

Ранее в ходе поездки на Дальний Восток Путин осмотрел площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода на маршруте трубопровода "Сила Сибири" и дал старт заливке фундамента под возведение комплекса. Кроме того, президент ознакомился с ходом строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

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