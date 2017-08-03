"Яндекс.Такси" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии сервисов

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Столичные власти получили уведомление от компаний "Яндекс.Такси" и Uber о слиянии бизнеса. В течение нескольких месяцев ФАС даст заключение о возможности данной сделки.

Компании "Яндекс.Такси" и Uber уведомили власти столицы о слиянии бизнеса. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Коллеги нас известили, данная сделка находится в зоне контроля Федеральной антимонопольной службы: изучение подобного слияния. Насколько нам известно, в течение нескольких месяцев ФАС даст заключение о возможности слияния", - приводит слова Пронина ТАСС.

Он отметил, что после слияния бизнеса двух компаний, для пассажиров ничего не поменяется. По словам Пронина, такси также можно будет заказывать через оба приложения.

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