Трамп призвал благодарить конгресс за ухудшение отношений с Россией
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Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские отношения находятся на самом низком и опасном уровне за все время. При этом он обвинил в сложившейся ситуации конгресс.
Отношения России и США находятся на самом низком и опасном уровне за все время. Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп.
Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2017 г.
"Наши отношения с Россией находятся на самом опасно низком уровне за все время. Можете поблагодарить конгресс, тех самых людей, которые даже не смогли дать нам программу здравоохранения", - написал он.
В среду Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Ограничительные меры предусматривают, в частности, сокращение максимального срока финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями.