15:50, 03 августа 2017

Трамп призвал благодарить конгресс за ухудшение отношений с Россией

Теги:  Политика  сша  санкции  трамп  россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские отношения находятся на самом низком и опасном уровне за все время. При этом он обвинил в сложившейся ситуации конгресс.

Отношения России и США находятся на самом низком и опасном уровне за все время. Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп. 

"Наши отношения с Россией находятся на самом опасно низком уровне за все время. Можете поблагодарить конгресс, тех самых людей, которые даже не смогли дать нам программу здравоохранения", - написал он.

В среду Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Ограничительные меры предусматривают, в частности, сокращение максимального срока финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями. 

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