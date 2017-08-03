В здании Третьяковской галереи произошел пожар

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50 сотрудников Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве эвакуировали после пожара на техническом этаже. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в МЧС, к настоящему времени пожар удалось ликвидировать.

Пожар произошел в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве. Площадь возгорания, как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, составила всего 0,1 квадратных метра.

В результате инцидента никто не пострадал. 50 работников галереи вовремя были эвакуированы. К настоящему времени пожар ликвидировали. Как уточнили спасатели, загорелся деревянный каркас окна на техническом этаже.

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