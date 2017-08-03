Топ-менеджеров "Реновы" обвинили в даче взяток на 1 млрд рублей

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Совладельцем "Реновы" Евгений Ольховик и гендиректор "Т Плюс" Борис Вайнзихер передали бывшему руководству Республики Коми взяток на сумму, как минимум, 1 миллиард рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

Совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и глава холдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер обвиняются в даче взятки бывшему руководству Республики Коми на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении им домашнего ареста, пишет "Интерфакс".

Следователь добавил, что расследование уголовного дела продолжается и Ольховику и Вайнзихеру могут быть предъявлены новые обвинения.

Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре прошлого года. Следствие считает, что они передавали деньги и иное имущество бывшему руководству Коми во главе с Вячеславом Гайзером в обмен на комфортные условия для работы в регионе. С 2007 по 2014 год оба руководили компанией "Комплексные энергетические системы".



31 июля Ольховик и Вайнзихер были переведены под домашний арест.

Еще один фигурант дела — экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, который также являлся руководителем КЭС, находится в международном розыске.