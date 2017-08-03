Полиция возбудила еще одно дело по факту нападения на корреспондента НТВ

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МВД возбудило административно дело за неповиновение сотрудникам полиции в отношении мужчины, напавшего на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в парке Горького. Ранее против хулигана было заведено уголовное дело по статье "Побои".

Полиция возбудила административное дело в отношении мужчины, который напал на корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева в парке Горького в столице. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии при задержании, в отношении него полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сказала Волк.

Ранее в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Хулигану грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 2 августа. В парке Горького во время прямого эфира к корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву подошел пьяный мужчина и начал мешать съемкам. Журналист попросил его отойти, после чего получил удар в челюсть. Затем нападавший был задержан и доставлен в отделение полиции.

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