Все пострадавшие при теракте в питерском метро выписаны из больниц

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Все пострадавшие в метро Санкт-Петербурга выписаны из больниц, сообщили власти города. По данным на конец июля, в медучреждениях оставались три человека.

Из больниц выписаны все пострадавшие в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Анны Митяниной.

По данным на конец июля, в больницах города оставались трое пострадавших.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В результате взрыва погибли 16 человек. Всего по делу арестованы 11 человек, в том числе предполагаемый организатор Аброр Азимов. С ним Джалилов связывался непосредственно перед взрывом.

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