Обнародован список россиян, пострадавших при взрывах на складе в Абхазии

Теги: Общество абхазия взрыв туризм погибшие пострадавшие

Министерство здравоохранения Абхазии в четверг обнародовало список россиян, пострадавших во время взрывов на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района. Среди пострадавших - 33 жителя российских городов. Отмечается, что среди раненых есть также жительница Киева.

Обнародован список россиян, пострадавших во время взрывов, которые прогремели накануне на складе боеприпасов Минобороны республики в селе Приморском Гудаутского района неподалеку от туристической зоны. Как сообщалось ранее, в результате трагедии погибли две россиянки из Санкт-Петербурга, их тела скоро доставят на родину.

Среди пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Абхазии, 33 жителя российских городов: Воронеж, Иваново, Балашиха, Чудово, Калуга, Ставрополь, Санкт-Петербург, Тольятти, Ижевск, Самара, Красногорск, Калуга, Москва, Валуйки, Якутск, Подольск, Оренбург. Отмечается, что среди раненых есть также жительница Киева.

Все пострадавшие являются туристами. Они приехали в Приморское на горячие источники. Среди пострадавших - 26 женщин и восемь мужчин.

По последним данным, всего в результате взрывов пострадали 64 человека, 27 из них были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются 16 человек, в том числе трое детей. В результате ЧП пострадали также четверо абхазских спасателей. Один из них получил осколочные ранения, у троих - сильная контузия.

Читайте также:

Установлены личности погибших в Абхазии россиянок

Бастрыкин поручил организовать проверку по факту взрывов в Абхазии