В Подмосковье появятся электрички с барными стойками к ЧМ-2018

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В Московской области к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут курсировать электрички с барными стойками. В поездах планируют организовать продажу безалкогольных напитков и продукции подмосковных брендов.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Подмосковье начнут курсировать электропоезда, оборудованные барными стойками. Об этом рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"Спортсменов и болельщиков внутри электричек будет ждать сюрприз. Рассматривается вариант установки там барных стоек", - приводит слова Косаревой РИА Новости. При этом она подчеркнула, что акцент будет делаться на безалкогольных напитках, в частности квасе.

Косарева добавила, что в барах электропоездов также собираются продавать коломенскую пастилу, рузское молоко, зарайский хлеб и другую продукцию подмосковных брендов.

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