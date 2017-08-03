Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Новороссийском

Теги: ДТП авария новороссийск

Микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с контейнеровозом под Новороссийском. По предварительным данным, погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.

Под Новороссийском столкнулись микроавтобус, перевозивший детей, и контейнеровоз. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативные службы Краснодарского края.

ДТП произошло на восьмом километре трассы "Краснодар - Верхнебаканский" в районе перевала Волчьи ворота. По предварительным данным, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

Движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.

Читайте также:

Путин посетовал на рост числа ДТП с участием автобусов