Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Новороссийском
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Микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с контейнеровозом под Новороссийском. По предварительным данным, погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.
Под Новороссийском столкнулись микроавтобус, перевозивший детей, и контейнеровоз. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативные службы Краснодарского края.
ДТП произошло на восьмом километре трассы "Краснодар - Верхнебаканский" в районе перевала Волчьи ворота. По предварительным данным, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.
Движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.
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