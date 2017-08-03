В подмосковной Лобне в квартире нашли более семи тысяч боеприпасов

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Сотрудники Росгвардии обнаружили склад оружия в квартире жителя подмосковной Лобни. Саперы установили, что в квартире, в частности, находятся 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат и другие боеприпасы. Весь найденный арсенал передан следственно-оперативной группе.

В многоквартирном доме в Подмосковье обнаружен арсенал оружия. В результате действий саперов Росгвардии было изъято более семи тысяч боеприпасов и 1,5 килограмма пороха, а также большое количество другого оружия, передает РИА Новости.

Сотрудники регионального УФСБ и УМВД России проводили оперативно-разыскные мероприятия в городе Лобне, когда нашли в многоквартирном доме оружие и боеприпасы. Согласно сообщению Росгвардии, после этого на место происшествия прибыли взрывотехники ОМОНа "Пересвет".

Специалисты установили, что в квартире находятся 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат, 27 запалов, 1,5 килограмма пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более семи тысяч различных боеприпасов.

В настоящий момент весь найденный арсенал передан следственно-оперативной группе для проведения следственных действий.

18 июля в ходе плановой тренировки Росгвардии в водах реки Москвы на территории района Хорошево-Мневники нашли арсенал боевого огнестрельного оружия. Предметы представляли оперативный интерес для правоохранительных органов.

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