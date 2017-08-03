В Москве достроят "Синий зуб" на проспекте Вернадского

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Стеклянный небоскреб на проспекте Вернадского, который известен под названием "Синий зуб", планируют достроить. Его начали сооружать еще в 1990 году, а в 2004 году строительство приостановили из-за проблем с финансированием.

Столичные власти решили достроить долгострой на проспекте Вернадского, который известен под неофициальным названием "Синий зуб". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Проект изменений в правила землепользования и застройки предполагает возможность размещения в здании гостиницы, а также паркинга, в том числе подземного. После окончания работ суммарная поэтажная площадь здания составит 162,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что здание планируют достроить за счет средств федерального бюджета.

Строительство сооружения из стекла и бетона началось в 1990 году. В нем должны были разместиться учебно-деловой центр Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) и гостиница "Зенит". Стройку приостановили в 2004 году из-за проблем с финансированием.

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