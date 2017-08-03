Экс-сенатора Цыбко приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку

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Суд в Челябинской области приговорил бывшего сенатора Константина Цыбко к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 70 миллионов рублей по делу о получении взятки. В 2011 году он получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за содействие в назначении на эту должность.

Озерский городской суд в Челябинской области вынес обвинительный приговор бывшему сенатору Константину Цыбко по делу о получении взятки.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 70 миллионов рублей, передает "Интерфакс". Гособвинение ранее запросило для него 14 лет колонии строгого режима, конфискацию имущества и штраф в 500 миллионов рублей.

В 2012 году Цыбко получил от бывшего сити-менеджера города Озерска Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области. Как установлено следствием, сенатор также получил от бизнесмена Олега Лакницкого 10 миллионов за лоббирование его бизнес-интересов. Это происходило при посредничестве Тарасова.

В 2013 году Тарасов был признан виновным в организации растраты на сумму более 22 миллионов рублей. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Позднее областной суд сократил срок до четырех лет лишения свободы. В сентябре 2014 года Тарасов вышел из колонии по УДО. Лакницкий уже в этом году был приговорен к штрафу в 30 миллионов рублей за дачу взятки Цыбко.

В июне прошлого года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. В начале июля СКР предъявил Цыбко обвинение в окончательной редакции: получение взятки на общую сумму 27,5 миллиона рублей.

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