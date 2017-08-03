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Конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛА от членства в организации. За продление санкций в отношении российской федерации проголосовали 166 членов конгресса из 187. Вице-премьер России Виталий Мутко считает данное решение конгресса международной организации тупиковым.

Конгресс Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в организации. Об этом сообщает официальный твиттер IAAF.

Congress has voted to continue the suspension of RusAF — IAAF (@iaaforg) 3 августа 2017 г.

За продление санкций в отношении ВФЛА проголосовали 166 членов конгресса из 187. Таким образом, на чемпионате мира в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа, 19 российских легкоатлетов будут выступать под нейтральным флагом.

В свою очередь, вице-премьер России Виталий Мутко считает данное решение конгресса международной организации тупиковым, передает ТАСС.

"Совет IAAF предложил это решение как рекомендацию конгрессу. Конгресс, в свою очередь, поддержал. Ожидаемо, но в глобальном плане грустно, конечно, это решение тупиковое, оно ни к чему не ведет. IAAF должна отвечать за развитие легкой атлетики, а какое может быть развитие в данном случае", - приводит слова Мутко.

Членство ВФЛА в IAAF временно приостановлено с ноября 2015 года после публикации доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России. С тех пор российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом нашей страны.

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