Россиян предостерегли от поездок в Италию из-за аномальной жары

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В Италии объявлен "красный" уровень погодной опасности в связи с аномальной жарой. Ростуризм рекомендовал россиянам учитывать это при планировании турпоездок. Тем, кто уже находится в Италии, ведомство напомнило о мерах предосторожности, которые стоит предпринять в жаркую погоду.

В Италии объявлен "красный" уровень угрозы в связи с аномальной жарой в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию и другие города, в том числе это касается острова Сардиния.

Предупреждение для туристов из России размещено на странице Ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter. На это сообщение уже отреагировали в посольстве России в Италии. "Да, у нас +42….", - говорится в ответе дипведомства на твит ДСКЦ.

Ростуризм также отреагировал на новости об аномальной жаре в Италии. На сайте ведомства размещено сообщение, в котором россиянам рекомендуют учитывать погодные условия в Италии при планировании турпоездок, а тем, кто уже находится в этой стране, ведомство напомнило о мерах предосторожности, которые стоит предпринять в жару.

Да, у нас +42.... — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) August 3, 2017

"Чтобы избежать недомогания, вызванного солнечными и тепловыми ударами, необходимо по возможности не выходить на улицу в пик жары - с 11 до 15 часов дня, на улице стараться находиться в тени, носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребляемой жидкости", - позаботились в Ростуризме.

Накануне россиян предупредили о появлении "гигантских" очередей в некоторых европейских аэропортах. Это связано с тестированием системы усиленного контроля, введенного после терактов.

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