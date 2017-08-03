Собянин заявил о росте инвестиций в экономику Москвы

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Промышленность Москвы второй год наращивает экспорт. Поставки столичных товаров за рубеж в нынешнем году увеличились в полтора раза. Об этом на встрече с Дмитрием Медведевым сообщил мэр города Сергей Собянин. Отметил он и качественные перемены в реальном секторе. Старые московские предприятия уступают места новым производствам, которые основаны на высоких технологиях и квалифицированном, хорошо оплачиваемом труде.

Экономика мегаполиса не просто приспособилась к агрессивным внешним факторам и осложнившейся внутренней ситуации, но и показывает позитивную динамику. В первом квартале, по словам мэра Москвы, был отмечен всплеск инвестиций и значительный рост экспорта, передает "ТВ Центр". А это ключевые показатели экономических изменений к лучшему.

"Это реальный сектор тех товаров, которые производятся в Москве. В прошлом году мы приблизились к 40% роста, в этом году мы видим уже более 50% роста. Это как раз говорит о том, что промышленность не только импортозамещением занимается, но и выходом на рынки, на международные рынки", - заявил Собянин.

Другие свидетельства возвращения экономической активности - увеличение количества малых и средних предприятий, небольшой, но все-таки рост доходов населения. Например, в обрабатывающей промышленности за два года среднемесячная зарплата увеличилась почти на 11% и теперь составляет 52,5 тысячи рублей. Соответственно, больше и налогов в бюджет. Сергей Собянин отметил: такого роста поступлений в казну не было с 2011 года.

"Очень хорошо, что в Москве наблюдается восстановительный рост, потому что Москва - крупнейший мегаполис и вообще, по сути, общестрановой драйвер развития. Многие экономические процессы, которые начинаются в Москве, потому распространяются по всей территории государства, в рамках общероссийской экономики. Поэтому, конечно, очень важно закрепить все те тенденции, о которых вы сказали", - отметил Дмитрий Медведев.

Именно в кризисных условиях Москва смогла кардинально изменить промышленную политику. Мегаполис сделал ставку на высокотехнологичные предприятия. Тем, кто создает свой продукт, а не занимается просто сборкой агрегатов из импортных компонентов, платит достойную зарплату рабочим и эффективно использует ресурсы, город зажигает зеленый свет и дает льготы.

Например, технопарки - территории, на которых размещены высокотехнологичные инновационные производства. За 2 года их количество выросло в 2 раза и достигло 30. Среднемесячная зарплата -70 тысяч. Для резидентов на 10 лет предоставляется налоговый режим со скидкой в 25%.

Промышленные комплексы, которые начали появляться в столице только в прошлом году, платят на 17% меньше налогов. Но московские власти решили оказать развивающимся промгигантам еще большую поддержку - льготные кредиты на покупку нового оборудования и подключение к сетям за половину стоимости. Уже сейчас на территориях технокластеров работой обеспечены 80 тысяч человек. А благодаря последним решениям правительства страны появился задел для расширения подобных высокотехнологичных производств.

"Хотел поблагодарить правительство за то, что оно приняло решение о передаче Москве особой экономической зоны "Зеленоград". Таким образом, появилась целая линейка различных статусов, кластеров, начиная от технопарков и заканчивая особой экономической зоной, которая дает возможность выбирать тот или иной режим налогооболожения, требования, которые предъявляются к предприятиям, и развивать промышленность", - отметил мэр Москвы.

И в заключение встречи Сергей Собянин подчеркнул: Москва не только впитывает все лучшее и передовое, но и делится с другими. За счет увеличения производства, а соответственно, роста товарооборота и услуг мегаполис создает около 3 с половиной миллионов рабочих мест по всей стране.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".