На складе боеприпасов в Абхазии продолжаются отдельные взрывы

Теги: санкт-петербург абхазия Происшествие

В четверг стало известно о том, что взрывы на складе боеприпасов в Абхазии унесли жизни двух россиянок. Женщины приехали в республику на отдых. По последним данным, общее число пострадавших уже превысило 60 человек. Тем временем, на складе продолжаются отдельные взрывы, сообщил глава поселка.

Жители абхазского села Приморское, наконец, смогли приступить к уборке собственных квартир. Несколько пятиэтажек расположены ближе всех к военным складам, которые взорвались накануне вечером. Вылетели все стекла в окнах, двери тоже.

Военные склады были расположены на склоне холмов, отмечает "ТВ Центр". Там хранились, в том числе старые советские боеприпасы. Помещения были расположены под землей. Несколько построек - на поверхности. Теперь здесь - ровная земля, усыпанная миллионами осколков.

Из-за непрекращающихся мощных взрывов начать тушить пожар сразу было невозможно. Ждали пока сдетонируют все снаряды. Жителей частного сектора, где множество туристов, эвакуировали.

Село Приморское славится своими лечебными сероводородными источниками. Туристов из России летом здесь всегда много. В результате взрывов пострадали 64 человека, половина из которых - россияне. Но у большинства ранения легкие. В больницах остаются чуть менее 20 человек.

Погибли две женщины — жительницы Санкт-Петербурга. Накануне они отправились на конную прогулку, маршрут которой пролегал недалеко от складов. Тела россиянок смогли обнаружить лишь в четверг, когда утихли взрывы и к месту ЧП смогли подойти спасатели и военные. Людям, чьё жилье оказалось повреждено, будет выплачена компенсация. Туристам тоже помогут.

Точная причина ЧП пока не известна. Следственные органы говорят о нарушении техники безопасности при хранении взрывоопасных веществ. Спасатели добавляют: предположительно на складах сначала вспыхнул пожар, что и привело к детонации боеприпасов. Тем временем, как пишет РИА Новости, отдельные взрывы на складе еще продолжаются. Об этом рассказал глава поселка Анзор Сакания.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".