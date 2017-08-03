Путин потребовал не допускать системных энергосбоев

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В России заработала новая электростанция - крупнейшая из построенных в послесоветское время. В Амурской области Владимир Путин принял участие в церемонии пуска трёх гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС. Обсуждались и проблемы энергетиков. Путину доложили о ходе расследования недавних крупных аварий.

В плотном графике президента — ключевые объекты инфраструктуры Дальнего Востока. Амурский газоперерабатывающий завод должен стать едва ли не локомотивом экономики региона. Одно из крупнейших предприятий в мире по переработке голубого топлива, уже через два года обеспечит им потребителей не только в Китае, но и внутри страны. отмечает "ТВ Центр".

"За последние почти 50 лет в стране подобных проектов не реализовывалось. Собственно говоря, такие проекты никогда не реализовывались ни в Советском Союзе, ни в России по такому масштабу, и это очень мощный шаг не только в развитии отрасли, но и в развитии всего Дальнего Востока нашей страны. Это даст нам возможность расширить газификацию, не только выполнить наши обязательства по экспорту, но и расширить газификацию Якутской области и начать газификацию Амурской области, здесь сегодня практически ноль", - сказал Владимир Путин.

38 миллиардов кубометров газа – столько сможет выдавать предприятие уже готового к потреблению, так называемого, товарного газа. Завод даст региону несколько тысяч рабочих мест и возможность строительства крупнейшего газохимического производства.

Стержнем системы станет магистральный газопровод "Сила Сибири". Он свяжет Чаяндинское и Ковыктинское месторождение и Амурский газоперерабатывающий завод. Команду на укладку бетона первого фундамента дал лично президент.

Владимир Путин присутствовал и на запуске первых трех турбин Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Первая в новейшей истории России, она снабдит электричеством южную часть Дальнего Востока. Позволит снизить тарифы и подключить новых потребителей.

На территории Нижне-Бурейской ГЭС Владимир Путин провел совещание по развитию Дальнего Востока. Начали встречу с обсуждения проблемы, которая способна помещать намеченному росту. Два дня назад в регионе остались без электроснабжения полтора миллиона человек. Немногим ранее сбои в энергосистеме произошли и на юге страны. По словам министра энергетики Александра Новака, расследованием причин занимается Ростехнадзор. Количество подобных аварий каждый год снижается, однако ситуация все равно требует анализа для снижения подобных рисков.

"Проанализируйте это все, доложите председателю правительства. Не только с выявлением причин, но и с предложением, как вы сейчас сказали, с предложениями мероприятий, которые не допускали бы подобных сбоев", - поручил президент.

Обсуждая основную тему встречи, Владимир Путин отметил успехи в развитии Дальнего Востока. Регион обгоняет общероссийские показатели по производству, строительству и инвестициям. Всего здесь намечено реализовать более 750 крупных проектов на общую сумму более двух триллионов рублей. Для крупных инвесторов правительство подготовило законопроект о налоговых льготах. В решении кадрового вопроса, по словам президента нужно быть осторожнее с привлечением иностранной рабочей силы. Коснулись и проблем, сдерживающих экономический рост. Это, прежде всего, административное давление. Владимир Путин считает, что внеплановые проверки бизнеса нужно существенно ограничить. Также как и применение в отношении предпринимателей меры заключения под стражу.

"Считаю обоснованным и исключительно важным исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, такая необходимость, конечно, может возникать, и она имеется, достаточно снять копии, заверить их и пользоваться в ходе следствия. Зачем создавать условия невозможные к продолжению деятельности предприятия. Вплоть до невозможности уплаты налогов", - возмутился Путин.

По словам президента, хотя совещание было посвящено более узкой теме, перечисленные им меры, касаются экономики всей страны. В ближайшее время они будут сформулированы в отдельных поручениях.

Александр Огородников, Юлия Олейник. "ТВ Центр".