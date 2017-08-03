Напавшего на корреспондента НТВ приговорили к пяти суткам ареста

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Суд в столице признал Александра Орлова, напавшего на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в парке Горького, виновным в неповиновении полиции. Его приговорили к пяти суткам ареста.

Замоскворецкий суд столицы приговорил Александра Орлова, напавшего на корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева в парке Горького, к пяти суткам ареста за неповиновение полиции. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

"Суд признал Александра Орлова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - отметила Хиль.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении нападавшего по статье "Побои", а также административное дело по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Инцидент произошел 2 августа. В парке Горького во время прямого эфира к корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву подошел пьяный мужчина и начал мешать съемкам. Журналист попросил его отойти, после чего получил удар в челюсть. Затем нападавший был задержан и доставлен в отделение полиции.

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