Ассоциация европейского бизнеса вновь осудила санкционную политику США
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Ассоциация европейского бизнеса призвала ЕС, США и Россию отделять бизнес от политики и выступила против новых антироссийских санкций Вашингтона. Организация призывает страны выработать новую линию поведения, которая позволила бы найти "взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия".
Ассоциация европейского бизнеса выразила несогласие с новыми антироссийскими санкциями США. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.
В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми. Принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям, указали в АЕБ.
"Ассоциация призывает главы государств и правительств ЕС, США и России выработать новую линию поведения, которая позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия", - заявили представители европейского бизнеса.
В организации напомнили, что АЕБ "объединяет более 500 компаний из ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли", а также "является основным представителем интересов иностранных инвесторов как в России", так и в ЕврАзЭС.
27 июля АЕБ осудила принятие американскими сенаторами законопроекта об антироссийских санкциях, подчеркнув, что подобные меры могут "привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях", а также затронуть интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией.
С критикой антироссийских санкций ранее выступали также Минэкономики Германии и Российско-германская внешнеторговая палата.
Новые санкции США
Накануне президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении антироссийских санкций. Сам он назвал данный закон ущербным и антиконституционным. Ограничительные меры предусматривают, в частности, сокращение максимального срока финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями. Кроме того, Трамп больше не сможет снимать санкции без одобрения Конгресса.
Россия в ответ намерена отстаивать свои интересы в связи с санкциями США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это ни у кого не должно вызывать сомнений. Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева об объявлении нашей стране полноценной торговой войны.
Еще до подписания закона Трампом Россия ввела ответные меры. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. А с 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.
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