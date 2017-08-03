В Великобритании скончался актер из "Гарри Поттера"
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Британский актер Роберт Харди скончался в возрасте 91 года. Мировую известность он получил за роль министра магии Корнелиуса Фаджа в серии фильмов о "Гарри Поттере".
В Великобритании в возрасте 91 года скончался актер Роберт Харди. Об этом сообщает газета The Sun.
British film & TV actor #RobertHardy has died at age 91. https://t.co/zqhQMacFRX pic.twitter.com/xRhVvv03LN— IMDb (@IMDb) 3 августа 2017 г.
"С большой печалью семья Роберта Харди сообщает о его смерти после колоссальной карьеры в театре, телевидении и кино, охватывающей более 70 лет", - говорится в сообщении.
За свою актерскую карьеру Харди снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Мировую известность он получил за роль министра магии Корнелиуса Фаджа в серии картин о "Гарри Поттере".
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