В Великобритании скончался актер из "Гарри Поттера"

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Британский актер Роберт Харди скончался в возрасте 91 года. Мировую известность он получил за роль министра магии Корнелиуса Фаджа в серии фильмов о "Гарри Поттере".

В Великобритании в возрасте 91 года скончался актер Роберт Харди. Об этом сообщает газета The Sun.

"С большой печалью семья Роберта Харди сообщает о его смерти после колоссальной карьеры в театре, телевидении и кино, охватывающей более 70 лет", - говорится в сообщении.

За свою актерскую карьеру Харди снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Мировую известность он получил за роль министра магии Корнелиуса Фаджа в серии картин о "Гарри Поттере".

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