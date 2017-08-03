Шарапова получила вторую за год травму. Она пропустит турнир в Торонто

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Мария Шарапова, вернувшаяся весной на корт после дисквалификации из-за употребления мельдония, получила вторую за сезон травму. Накануне спортсменка пожаловалась на боли в левом предплечье и снялась с турнира в американском Стэнфорде после победы в первом круге. В четверг российская теннисистка объявила, что пропустит соревнования в Торонто. До этого она пропустила все игры на травяных кортах, также сославшись на проблемы со здоровьем.

Организаторы теннисного турнира Rogers Cup, который пройдет с 5 по 13 августа в Торонто, объявили о том, что россиянка Мария Шарапова не сможет выступить в соревновании из-за травмы. Спортсменку, которой организаторы ранее предоставили специальное приглашение (wild card), заменит румынка Бьянка Андрееску.

"Мне очень жаль, что в этом году я пропущу турнир. Я благодарю организаторов турнира за wild card и моих поклонников в Торонто за их поддержку. Мне жаль, что травма вновь удерживает меня от корта, и я буду работать изо всех сил, чтобы как можно скорее вернуться в игру, которую люблю", - приводятся слова Шараповой на сайте турнира. Организаторы в ответ пожелали Марии скорейшего выздоровления.

Накануне Шарапова снялась с теннисного турнира в Стэнфорде (США). "К сожалению, мне нужно сняться с сегодняшнего матча. В конце матча в понедельник я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования врач рекомендовал мне не рисковать", - заявила она.

В понедельник Шарапова в первом круге турнира встречалась с американкой Дженнифер Брэйди и победила ее со счетом 6:1, 4:6, 6:0. В ночь на четверг ожидался матч россиянки против украинки Леси Цуренко, однако он не состоялся. Таким образом, представительница Украины автоматически получила путевку в следующий круг.

16 мая Шарапова не смогла доиграть матч второго круга турнира в Риме против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони. Шарапова отказалась от дальнейшей борьбы при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге. Шарапова позже назвала возможной ошибкой участие в трех турнирах подряд после дисквалификации.

После этого стало известно, что Шарапова из-за майской травмы по состоянию здоровья вынуждена пропустить все турниры, матчи которых проходят на травяных кортах. К таким турнирам, в частности, относится Wimbledon. Между тем, по мнению экспертов, у Шараповой есть шанс выступить на Открытом чемпионате США-2017, который пройдет с 28 августа по 10 сентября. Матчи турнира проходят на жестком (хард) покрытии.

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