Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры

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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон договорились обсудить двусторонние отношения России и США в ходе встречи на форуме АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле. Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров главы МИД России и госсекретаря США в четверг.

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон по телефону обсудили ситуацию вокруг КНДР после пуска Пхеньяном ракеты 28 июля. Об этом сообщили в МИД России.

Российский министр призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса.

Кроме того, затрагивались другие актуальные мировые и региональные проблемы. Также Лавров и Тиллерсон договорились обсудить двусторонние отношения России и США в ходе встречи "на полях" форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле.

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