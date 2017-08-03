Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за рекордные €222 млн

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Бразильский футболист Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро. По данным СМИ, основным претендентом на игрока является французский ПСЖ, с которым он уже согласовал контракт на пять лет.

Бразильский нападающий Неймар выкупил свой контракт у футбольного клуба "Барселона" за 222 миллиона евро. Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.

"В четверг представители Неймара посетили офис клуба и выплатили 222 миллиона евро за расторжение договора. Теперь клуб предоставит эти данные в Союз европейских футбольных ассоциаций", - говорится в сообщении.

Ранее Неймар уведомил руководство "Барселоны" о желании покинуть клуб. По данным СМИ, основным претендентом на бразильца является французский ПСЖ, с которым футболист уже согласовал контракт на пять лет.

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