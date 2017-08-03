МИД упрекнул США в примитивизме из-за высказываний Пенса

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Вашингтон скатился к работе с примитивными штампами, которые напоминают о временах "холодной войны". Об этом заявили в МИД России, комментируя заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что Москва якобы дестабилизирует ситуацию на Балканах. На Смоленской площади подчеркнули, что такая позиция полностью оторвана от реальности.

США скатываются к примитивным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности. Об этом заявили в российском МИД, комментируя заявление вице-президент Майка Пенса о том, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию на Балканах.

"Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД напомнили, что именно США и их союзники в 1999 году нелегитимно применили силу в целях отторжения Косово от Сербии, нарушив международное право, что привело к созданию в Европе еще одного очага конфликта.

"Под жестким прессингом Вашингтона официальная Подгорица 5 июня 2017 года оформила членство Черногории в НАТО вопреки мнению большинства граждан этой страны. США вместе с Евросоюзом без стеснения проигнорировали волю избирателей Македонии, не позволив партии, победившей в этой стране на выборах 11 декабря 2016 года, сформировать правительство. Так кто же вмешивается во внутренние дела и применяет силу на Балканах: Москва или Вашингтон?" – подчеркнули на Смоленской площади. МИД призвал Вашингтон прекратить "шельмование России".

Накануне Пенс, выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, обвинил Россию в попытке дестабилизации западных Балкан и организации попытки госпереворота в Черногории в 2016 году.