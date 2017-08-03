Россиянина приговорили в США к 46 месяцам тюрьмы за кибермошенничество

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Американский суд вынес обвинительный приговор в отношении россиянина. Его признали виновным в киберпреступлениях. 41-летний Максим Сенах приговорен к 46 месяцам тюрьмы и будет депортирован из США по окончании отбытия срока.

Россиянин Максим Сенах приговорен в США к 46 месяцам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства юстиции. 41-летний уроженец Великого Новгорода будет депортирован из США по окончании отбытия срока.

Как считает американская сторона, гражданин России работал на преступную группировку, которая установила и использовала вредоносное ПО на десятках тысяч компьютерных серверов по всему миру для получения миллионов долларов за мошеннические платежи. Подсудимый и его сообщники, как заявил прокурор, работающий над делом Сенаха, стремились превратить сеть из тысячи зараженных компьютеров - как в США, так и ​​во всем мире - в свои "личные банкоматы".

В заявлении Минюста США говорится, что киберпреступники, такие же, как и Сенах, должны знать, что они не уйдут от судебного преследования в США только потому, что действуют издалека или "за завесой технологий". По версии следствия, работая в рядах огромного криминального сообщества, Сенах помог создать сложную инфраструктуру, жертвами которой стали тысячи интернет-пользователей по всему миру.

Американцам удалось установить, что вредоносное ПО, известное как Ebury, собирало данные пользователей для входа в систему с зараженных компьютерных серверов, позволяя Сенаху и его сообщникам создавать и управлять ботнетом, содержащим десятки тысяч зараженных серверов во всем мире, в том числе в США.

В 2015 году Сенаху предъявили обвинения в США, и он был арестован в Финляндии по американскому запросу. В феврале 2016 года он был выдан США. В марте этого года Сенах признал себя виновным в американском суде.

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