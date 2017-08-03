Москва и Джакарта договорились о сотрудничестве

Теги: Москва собянин индонезия

Правительство Москвы и правительство Джакарты заключили меморандум о сотрудничестве на 2017-2019 годы. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор столичного правительства Джакарты Джарот Хидаят.

В Москве в четверг был заключен меморандум о продолжении сотрудничества между столицами России и Индонезии. Об этом сообщает "ТВ Центр". Подписи под документом поставили Сергей Собянин и губернатор Джакарты Джарот Сайфул Хидаят. Соглашение предусматривает совместную деятельность в экономике, здравоохранении, образовании, а также в сфере культуры и туризма. Сергей Собянин выразил уверенность, что новый договор позволит двум городам выйти на новый уровень взаимоотношений.