Москва и Джакарта договорились о сотрудничестве
Теги: Москва собянин индонезия
Правительство Москвы и правительство Джакарты заключили меморандум о сотрудничестве на 2017-2019 годы. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор столичного правительства Джакарты Джарот Хидаят.
В Москве в четверг был заключен меморандум о продолжении сотрудничества между столицами России и Индонезии. Об этом сообщает "ТВ Центр". Подписи под документом поставили Сергей Собянин и губернатор Джакарты Джарот Сайфул Хидаят. Соглашение предусматривает совместную деятельность в экономике, здравоохранении, образовании, а также в сфере культуры и туризма. Сергей Собянин выразил уверенность, что новый договор позволит двум городам выйти на новый уровень взаимоотношений.
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