Вооруженный куском стекла мужчина напал на полицейского в Москве

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В центре Москвы сотрудник полиции выстрелил в ногу мужчине, который напал на него с куском стекла в руке. Инцидент произошел в районе дома №46 по улице Мытной. Полицейский направился туда, что разнять потасовку. Однако один из участников драки неадекватно себя повел, сообщили в МВД.

Мужчина с куском стекла в руке вынудил сотрудника полиции в Москве применить табельное оружие, передает АГН "Москва".

Как рассказали агентству в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел в четверг вечером в центре столицы по адресу: улица Мытная, дом №46.

В отдел полиции ОМВД России по району Якиманка поступило сообщение о драке. Прибывший наряд правоохранителей пресек правонарушение и разнял участников конфликта.

После этого один из них напал на полицейского с куском стекла в руке. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудник МВД был вынужден стрелять в нападавшего после предупредительного выстрела, который не остановил мужчину.

В настоящее время мужчина госпитализирован. Полицейский ранил его в ногу. Его жизни ничего не угрожает. Проводится служебная проверка.

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