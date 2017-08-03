Вооруженный куском стекла мужчина напал на полицейского в Москве
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В центре Москвы сотрудник полиции выстрелил в ногу мужчине, который напал на него с куском стекла в руке. Инцидент произошел в районе дома №46 по улице Мытной. Полицейский направился туда, что разнять потасовку. Однако один из участников драки неадекватно себя повел, сообщили в МВД.
Мужчина с куском стекла в руке вынудил сотрудника полиции в Москве применить табельное оружие, передает АГН "Москва".
Как рассказали агентству в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел в четверг вечером в центре столицы по адресу: улица Мытная, дом №46.
В отдел полиции ОМВД России по району Якиманка поступило сообщение о драке. Прибывший наряд правоохранителей пресек правонарушение и разнял участников конфликта.
После этого один из них напал на полицейского с куском стекла в руке. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудник МВД был вынужден стрелять в нападавшего после предупредительного выстрела, который не остановил мужчину.
В настоящее время мужчина госпитализирован. Полицейский ранил его в ногу. Его жизни ничего не угрожает. Проводится служебная проверка.
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