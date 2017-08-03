Насиловавшим приемного ребенка из России супругам грозит 24 года тюрьмы

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Супруги из США, подозреваемые в насилии над усыновленным в России ребенком, отказались оспаривать обвинение и заключили сделку со следствием. Юридически это приравнивается к признанию вины. По словам прокурора, который ведет дело, вынесение приговора ожидается 2 ноября. Мужчине грозит до 24 лет тюрьмы, а его супруге - до 12.

Супруги Флинн пошли на сделку со следствием - это означает, что приговор будет обвинительным. Об этом сообщает "ТВ Центр". 73-летнему Ральфу пока грозит до 24 лет тюрьмы, его супруге Кэролайн - вдвое меньше. За то, что своего приемного сына из России они, по сути, превратили в безропотного сексуального раба. Об издевательствах и домогательствах американских родителей Деннис, которому сейчас 25, молчал больше 10 лет.

"Долгое время они говорили мне, что все, что они со мной делали - это и есть настоящая любовь. Я даже и не подозревал, что такое любовь на самом деле", - говорит Деннис Флинн.

Что на самом деле творилось за закрытыми дверями шикарного особняка в калифорнийском городке Лос-Гатос, долгое время никто и не подозревал. Чета Флиннов производила впечатление благонадежной. В начале нулевых они даже стали героями американского телевидения - рассказывая, как боролись за то, чтобы взять на воспитание мальчика из России.

Усыновить ребенка в российской глубинке, пока не заработал закон Димы Яковлева, состоятельным супругам из-за океана было несложно. На снимках маленький Денис доверчиво улыбается. Когда ему только исполнилось 7, родная мама умерла от рака. Со старшей сестрой мальчика разлучили и отправили в детский дом.

"Своей новой жизнью в Америке я наслаждался всего несколько месяцев. Сначала казалось, будто я попал в хроники Нарнии. Но однажды он позвал меня в спальню. И хотя я сразу понимал, что это как-то неправильно, моя боязнь оказалась сильнее", - рассказывает молодой человек.

Начиная с 9 лет, это продолжалось почти каждый день, даже несмотря на то, что вместе с Деннисом пара воспитывала и своего родного сына, но от него семейные извращения заботливо скрывали. Как и от американской полиции тот факт, что в 70-е Ральф Флинн уже имел опыт в растлении другого приемного ребенка. Сам Деннис, запуганный за годы сексуального рабства, сначала пытался сообщить о семейном насилии в службу 911, но там помочь отказались. И лишь психолог, к которому юноша обратился после попытки покончить с собой, заявил обо всем в полицию. Обвинения предъявили как приемному отцу сразу по 44 эпизодам, так и мачехе, ей инкриминировали около 20 случаев.

"Мало того, что он столько лет был, по сути, рабом, удовлетворяя мужские прихоти, так еще в этом, когда мальчику исполнилось 15, стала принимать участие его мачеха. В моей долгой адвокатской практике это, без сомнения, самый вопиющий случай сексуального насилия над ребенком в семье", - говорит адвокат потерпевшего Ричард Александр.

Несмотря на это, став взрослым, Деннис сумел вернуться к нормальной жизни. У него есть девушка, он работает, и не оставляет мысли вернуться на родину. Деннис по-прежнему гражданин России. На память о детских кошмарах останутся лишь татуировки на обеих руках - две змеи, опутывающие жезл, как символ его стойкого русского характера, и записи неровным почерком в дневнике.

Борис Иванин, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".