Москвичей ожидают жаркие выходные

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Гидрометцентр сообщил, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается жаркая погода. Кроме того, в ближайшие три дня возможны осадки, однако они пройдут лишь местами и будут кратковременными.

Предстоящие выходные в столичном регионе будут жаркими и по-настоящему летними. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфонда.

"Гидрометцентр подготовил вполне приятную информацию - ожидается приятная летняя погода, комфортная. Температура выше нормы в среднем на 2,5 градуса. Лето потихоньку восполняет недобор тепла, возвращается в норму", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие три дня также возможны осадки, однако они пройдут лишь местами и будут кратковременными. По словам Вильфанда, в начале следующей недели ожидается небольшой спад температуры.

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