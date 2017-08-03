"Зенит" вышел в раунд плей-офф футбольной Лиги Европы

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ФК "Зенит" уступил израильской команде "Бней Иегуда" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:0. Однако, по сумме результатов двух встреч петербуржцы вышли раунд плей-офф турнира.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" уступил израильской команде "Бней Иегуда" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе "Санкт-Петербург Арена", передает TVC.ru.

Игра завершилась со счетом 1:0. На 67-й минуте в составе израильтян отличился Альмог Буцагло.

Первый матч проходил в Израиле и завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Таким образом, петербуржцы по сумме результатов двух встреч вышли в раунд плей-офф Лиги Европы.

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