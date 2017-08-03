Власти Абхазии выплатят семьям погибших россиянок по 500 тысяч рублей

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Власти Абхазии выплатят компенсации в размере 500 тысяч рублей семьям двух россиянок, которые погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в селе Приморском.

Семьи погибших при взрыве снарядов россиянок получат от властей Абхазии компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Наалу Авидзба.

Кроме того, правительство Абхазии возьмет на себя все вопросы по доставке тел погибших. Для российских туристов, проживавших в поврежденных взрывами зданиях, организовано размещение.

"Все они, за исключением одной гражданки Российской Федерации, сообщили о своем намерении продолжить отдых в республике", - отмечается в сообщении правительства Абхазии.

Взрывы на складе боеприпасов произошли накануне. Пострадали более 60 человек, из которых более 30 — граждане России. Две россиянки в результате происшествия погибли.

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