Самолет "Победы" совершил внеплановую посадку в Минводах из-за дебошира

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Самолет авиакомпании "Победа", следовавший рейсом Москва - Махачкала, совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Минеральные Воды из-за пассажира, закурившего в салоне самолета. Авиадебошир задержан, его увезли в отдел полиции.

Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Минеральные Воды из-за дебошира на борту, передает "Интерфакс".

Пассажиры не долетели до Махачкалы из-за пассажира на борту, который "буянил и ругался". Как заявили в пресс-службе аэропорта, он отказался выполнять требования стюардесс. В настоящее время мужчина доставлен сотрудниками транспортной полиции в линейное отделение. Как сообщил источник в аэропорту, дебошир лез драться и курил сигарету.

Самолет продолжил полет по маршруту и вылетел из аэропорта Кавминвод в Махачкалу. Прибытие борта ожидается в 21:55 по Москве.

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