Байкер погиб в ДТП на Новорязанском шоссе в Подмосковье

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Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем Volvo в Подмосковье. Инцидент произошел на 77 километре Новорязанского шоссе. Полицейские выясняют все причины и обстоятельства аварии.

В результате аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля на Новорязанском шоссе в Подмосковье погиб байкер. Об это сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

"На 77 километре Новорязанского шоссе мотоциклист опрокинулся под автомобиль Volvo. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

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