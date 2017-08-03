ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry программиста

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ФБР арестовало британского программиста Маркуса Хатчинса, которому случайно удалось остановить вирус WannaCry. Об этом сообщают американские СМИ. О причинах ареста не сообщается.

В США арестован остановивший вирус WannaCry британский программист Маркус Хатчинс. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, программиста задержали после его участия в конференции по кибербезопасности в Неваде. В чем именно обвиняют 23-летнего британца, не сообщается.

По некоторым данным, незадолго до ареста Хатчинс принимал участие в двух "хакерских" конференциях в Лос-Анджелесе.

12 мая программа-вымогатель WannaCry заблокировала около 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Вирус шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать.