Госдепартамент заявил, что США и Россия могут работать вместе
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Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США и Россия должны найти области для сотрудничества. В качестве примера успешной работы двух стран она назвала перемирие на юго-западе Сирии.
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США и Россия должны найти области для сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России", - сказала Науэрт, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о "конце надежд" на улучшение отношений между странами.
Она также подчеркнула, что Госдепартамент будет соблюдать закон о санкциях против нашей страны, который был подписан президентом США Дональдом Трампом. При этом Науэрт отметила, что от решения Москвы сократить число американских дипломатов в России "пострадают сами россияне".
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