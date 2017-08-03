Суд огласил приговор американке, принудившей своего парня к суициду через SMS

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Суд в США вынес приговор 20-летней Мишель Картер, которая довела своего несовершеннолетнего парня до самоубийства. Следствие установило, что она неоднократно принуждала его совершить суицид в SMS-сообщениях, часть из которых стали достоянием общественности. Американка получила 2,5 года колонии, однако за решеткой она проведет всего 15 месяцев.

20-летняя американка Мишель Картер, которая довела своего суицидального парня (на тот момент ему было 17 лет, ей - 18) до совершения суицида, была приговорена в четверг к 15 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство, передает The Associated Press.

Как установил суд, Конрад Рой III решился на самоубийство из-за неоднократных текстовых сообщений (SMS-сообщений) от Картер, в которых она призывала его пойти на суицид. Одной из таких "инструкций" Рой и воспользовался, когда в июле 2014 года отравился угарным газом из бензинового насоса.

Картер приговорили к 2,5 годам тюрьмы, однако только 15 месяцев из них она проведет за решеткой. Кроме того, она приговорена к пяти годам испытательного срока.

В нескольких десятках текстовых сообщений, которые стали достоянием общественности, Картер призывала Роя "сделать это", так как "время настало, малыш". Скандальное судебное разбирательство внимательно отслеживалось в социальных сетях, отчасти из-за настойчивого тона текстовых сообщений Картер. "Не думай об этом. Тебе просто нужно это сделать. Ты сказал, что собираешься это сделать. Я вообще не понимаю, почему ты этого до сих пор не сделал", - писала Картер в одном из сообщений.

Картер и Рой встретились во Флориде в 2012 году, в то время они оба были в отпуске со своими родителями. После этого они встречались лично несколько раз. Их отношения основывались на переписке.

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