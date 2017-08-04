В Дубае потушили пожар в 79-этажном небоскребе Torch Tower

Теги: пожар Происшествие оаэ

Крупный пожар, который бушевал этой ночью в одном из самых высоких жилых зданий мира, башне Torch Tower, потушен. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На время тушения пожара прилегающие к небоскребу улицы были перекрыты.

Пожар в 79-этажном небоскребе Torch Tower в Дубае ликвидирован, передает Reuters. По словам местных властей, в результате инцидента никто не пострадал.

С огнем удалось справиться к 04:00 по местному времени (03:00 по Москве). В настоящий момент пожарные продолжают проливать пострадавшие от огня этажи здания.

The #Torch tower in #Dubai, the fifth-largest residential building in the world, is engulfed in flames pic.twitter.com/PrztJZYZMH — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 3 августа 2017 г.

Возгорание в одном из высочайших жилых небоскребов мира, который уже горел в 2015 году, началось в ночь на пятницу на девятом этаже здания. Огонь стал быстро распространяться вверх, однако силы гражданской обороны и полиции сумели своевременно эвакуировать жильцов.

Читайте также:

В здании Третьяковской галереи произошел пожар

Самолет "Победы" совершил внеплановую посадку в Минводах из-за дебошира

Власти Абхазии выплатят семьям погибших россиянок по 500 тысяч рублей

Вооруженный куском стекла мужчина напал на полицейского в Москве

В подмосковной Лобне в квартире нашли более семи тысяч боеприпасов