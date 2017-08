В Дубае потушили пожар в 79-этажном небоскребе Torch Tower

Пожар в 79-этажном небоскребе Torch Tower в Дубае ликвидирован, передает Reuters. По словам местных властей, в результате инцидента никто не пострадал.

С огнем удалось справиться к 04:00 по местному времени (03:00 по Москве). В настоящий момент пожарные продолжают проливать пострадавшие от огня этажи здания.

The #Torch tower in #Dubai, the fifth-largest residential building in the world, is engulfed in flames pic.twitter.com/PrztJZYZMH