Путин поручил Генпрокуратуре проверить байкальскую территорию

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Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры проверить байкальскую территорию на предмет незаконной и экологически вредной деятельности, а также принять меры. По словам президента, Байкал становится все более популярным у туристов, однако существуют проблемы, связанные с появлением стихийных свалок.

Владимир Путин в пятницу в Бурятии. В повестке дня - ситуация на Байкале, обсудит глава государства и проблемы погорельцев, пострадавших от лесных пожаров, сообщает "ТВ Центр".

В Улан-Удэ президент прибыл накануне вечером. Совещание по вопросам экологии состоялось на территории Байкальского биосферного заповедника. Данная тема не раз была в центре внимания Владимира Путина.

Президент подчеркнул, что "первая, требующая неотложных действий, задача - ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий (Байкала)". "Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей", - цитирует Путина ТАСС.

Один из вопросов на июньской "Прямой линии" также касался проблем байкальского региона - из-за жёсткого природоохранного законодательства - серьёзно ограничена хозяйственная деятельность. На Ольхоне местным жителям запрещено бурить скважины, строить дороги. Президент тогда заявил о необходимости внести поправки в экологические нормы.